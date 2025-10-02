Regionali, Occhiuto guarda già al futuro: ‘Ho fatto l’agenda della prossima settimana’ – VIDEO

A tre giorni dal voto per le elezioni regionali in Calabria, Roberto Occhiuto mostra sicurezza e svela un piano di lavoro dettagliato, come se la sua rielezione fosse già una certezza.

“Basta parlare di campagna elettorale, ho fatto l’agenda della prossima settimana e me la svelo”, ha dichiarato il presidente dimissionario, illustrando punto per punto le priorità che intende affrontare subito dopo il voto.

Reddito di merito e università

“La prima riunione la faccio sul reddito di merito – spiega – perché ho detto che darò 500 euro a tutti i diplomati calabresi che si iscrivono nelle università calabresi, però devono prendere più del 27”.

Sanità e commissariamento

Altro punto centrale è la sanità.

“Farò una riunione sull’uscita dal commissariamento. Avendo prodotto tutto il lavoro necessario, Giorgia Meloni ha detto che la Calabria uscirà dal commissariamento nelle prossime settimane. Questo ci consentirà un grande piano di assunzioni di medici e la riforma della sanità che ho in mente. Riunirò direttori generali e commissari per rilanciare su questo tema”.

Infrastrutture e aeroporti

Occhiuto ha dedicato spazio anche al sistema aeroportuale.

“Abbiamo fatto molto, ma c’è ancora da fare. L’aerostazione di Lamezia l’abbiamo realizzata in sei mesi, come il nuovo aeroporto di Reggio, che voglio inaugurare il 12 dicembre. Bisogna avviare tutti i lavori rimasti a Lamezia e far partire quelli di Crotone. La prossima settimana inizierò un monitoraggio su tutti e tre gli scali”.

Turismo e terme

Il presidente annuncia anche una rete termale regionale.

“Le terme sono andate bene, ma voglio metterle in rete per rilanciarle e puntare sul turismo termale. C’è poi il bando per hotel, B&B e case vacanza: ha funzionato, ma servono altre risorse per qualificare l’offerta turistica”.

Lavoro e stabilizzazioni

Sui TIS, Occhiuto ribadisce l’impegno.

“Ne abbiamo stabilizzati molti, ma ne rimangono altri. Ho in mente un piano anche per loro”.

Rifiuti, portualità e borghi

“Seguirò da vicino il bando sul riciclo dei rifiuti e il grande piano per Gioia Tauro. Stiamo lavorando col governo per spostare un miliardo di investimenti previsti a Taranto verso Gioia Tauro, per l’acciaio green. Sarebbe un’occasione straordinaria. Poi rimodulerò le risorse comunitarie per le politiche di social housing nei borghi, incentivando chi acquista e ristruttura case nei centri storici”.

Eventi sportivi e grandi opere

Infine, Occhiuto ha lasciato intendere una sorpresa in arrivo.

“Sto lavorando con il governo per un grandissimo evento sportivo mondiale in Calabria. Intanto monitorerò i lavori dei grandi ospedali: a Sibari, Vibo e Palmi si sta andando avanti, ma bisogna spingere come un martello. Lo stesso vale per le case di comunità: entro giugno 2026 devono essere completate”.

L’appello finale

Dopo aver snocciolato un’agenda da neo presidente, Occhiuto ha concluso con un richiamo diretto agli elettori: