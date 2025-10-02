Regionali, Tridico: ‘Agenda Occhiuto, l’ennesima fake news dell’ex presidente’
'Una lista, quella di Occhiuto che dimostra solo una cosa: in quattro anni non ha fatto nulla', l'attacco di Tridico
02 Ottobre 2025 - 17:37 | Comunicato Stampa
«Con un video sui social Roberto Occhiuto presenta la sua “agenda dei sogni”. Una lista che dimostra solo una cosa: in quattro anni non ha fatto nulla. Nessun progetto realizzato, solo video rimasti tali, come le sue pseudoriforme, ma finalmente una ammissione di colpa: la sanità in Calabria non funziona. Dopo aver lasciato le strade a pezzi, i giovani senza futuro, e avallato l’autonomia differenziata in combutta coi leghisti, oggi si inventa la lista dei desideri che non realizzerà, non un programma di governo». Così Pasquale Tridico, candidato alla presidenza della Regione Calabria per il campo progressista.