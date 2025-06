Occhiuto indagato per corruzione, Princi: ‘Amministratore integerrimo, ne uscirà ancora più forte’

Lo afferma l’europarlamentare calabrese Giusi Princi, dopo che lo stesso Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha annunciato di aver ricevuto un avviso di garanzia.

“Il sostegno trasversale che sta ricevendo in queste ore, a partire dalla società civile – aggiunge -, dimostra quanto sia stimato e apprezzato per il suo operato, per la sua determinazione, per la visione e la lungimiranza. È una guida capace che, giorno dopo giorno – conclude Giusi Princi -, sta costruendo con concretezza e credibilità un nuovo modello di buon governo per la Calabria”.