Occhiuto bis e nuova Giunta, il Governatore: ‘L’avremo prestissimo’
Probabile l'annuncio di Occhiuto nel weekend
31 Ottobre 2025 - 18:12 | di Redazione
“La nuova Giunta? L’avremo prestissimo, spero prima di lunedì”.
Lo ha detto, parlando con i giornalisti, il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto.
“Nel frattempo – aggiunto Occhiuto – sto lavorando alla riorganizzazione della struttura burocratica. Questa Regione si governa con gli assessori, ma soprattutto con dirigenti generali e con dipartimenti che funzionano. Appena concluderò la definizione della struttura organizzativa, la delibererò con i poteri monocratici che mi competono e poi farò la Giunta. Potrà succedere fra qualche ora o fra qualche giorno. Spero, comunque, prima di lunedì”.
Fonte ansa.it