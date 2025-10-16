Calabria, Occhiuto ricorda Fortugno: ‘Un esempio di coerenza e coraggio civile’
Vent’anni dopo la morte di Fortugno, Occhiuto sottolinea l’impegno per la legalità e la forza delle istituzioni calabresi
16 Ottobre 2025 - 11:57 | di Redazione
Franco Fortugno foto Francesco Cufari Reggio Calabria
“Esattamente vent’anni fa la Calabria fu colpita al cuore da un delitto vile e assurdo.
L’uccisione di Francesco Fortugno non fu solo l’eliminazione di un uomo delle istituzioni, ma un attacco diretto alla democrazia, alla speranza di una terra che vuole vivere nella legalità e nella giustizia.
Oggi ricordiamo Fortugno come esempio di coerenza, mitezza e passione civile.
Il suo sacrificio continua a richiamarci alla responsabilità e al coraggio, perché la politica e le istituzioni non devono mai cedere di fronte alla prepotenza criminale, ma affermare ogni giorno, con i fatti, la forza dello Stato e della legalità”.
Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.