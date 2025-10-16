Calabria, Occhiuto ricorda Fortugno: ‘Un esempio di coerenza e coraggio civile’

“Esattamente vent’anni fa la Calabria fu colpita al cuore da un delitto vile e assurdo.

L’uccisione di Francesco Fortugno non fu solo l’eliminazione di un uomo delle istituzioni, ma un attacco diretto alla democrazia, alla speranza di una terra che vuole vivere nella legalità e nella giustizia.

Oggi ricordiamo Fortugno come esempio di coerenza, mitezza e passione civile.

Il suo sacrificio continua a richiamarci alla responsabilità e al coraggio, perché la politica e le istituzioni non devono mai cedere di fronte alla prepotenza criminale, ma affermare ogni giorno, con i fatti, la forza dello Stato e della legalità”.