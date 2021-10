Domenica romana per il Presidente Occhiuto: 'Incontri per la formazione della Giunta'

Domenica capitolina per il Presidente della Regione Calabria, proclamato lo scorso venerdì. Non sono passate, dunque, neanche 48 ore da quando l'eletto Roberto Occhiuto è entrato a tutti gli effetti in Cittadella, ma già in questi pochi giorni, ha messo ben in chiaro le sue volontà: cambiare questa terra e iniziare a raccogliere i frutti del lavoro in pochi mesi.

Oggi, 31 ottobre, Occhiuto si trova a Roma e, secondo quanto illustrato dallo stesso Presidente, la tappa nella Capitale si tratta di un altro viaggio di lavoro dedicato alla formazione della Giunta.

Occhiuto a Roma per la formazione della Giunta

Non è la prima volta che il Presidente svela degli incontri volti alla creazione della sua squadra di Governo. Nei giorni scorsi Occhiuto, infatti, si era recato sia a Milano, per incontrare un dirigente della Regione Lombardia, che a Roma dove ha avuto un incontro con il Ministro Speranza per parlare del delicato tema della sanità in Calabria.

Mentre il dado è tratto per ciò che riguarda i consiglieri, anche se non si esclude la possibilità di eventuali ricorsi da parte di chi, per un soffio, è rimasto fuori, dall'altra c'è ancora da capire a chi toccherà l'importante compito di assessore e quali deleghe deciderà di affidare il neo Governatore.

"Buongiorno, è domenica mattina e sono appena arrivato a Roma - ha spiegato in una storia Instagram il Presidente. Questa mattina ho qualche altro incontro propedeutico alla formazione della Giunta e della squadra che dovrà aiutarmi a cambiare la Calabria. Come ho già detto, non sarà un impegno facile, ma la Calabria la cambieremo. Non lo faremo in uno o due anni, ma già dai primi mesi vedremo qualcosa di concreto".

L'ipotesi Sgarbi assessore

Da quanto emerso in queste settimane, sembrerebbe che l'intenzione del Presidente Occhiuto sia quella di ripercorrere, magari anche solo il parte, il progetto politico del suo predecessore, Jole Santelli. La prima Presidente donna aveva, infatti, scelto per la Calabria una Giunta a metà fra esterni ed interni alla politica, scegliendo due nomi altisonanti a livello nazionale.

Secondo quanto raccolto da CityNow, il primo dei nomi della Giunta Occhiuto, e forse anche quello più importante, sarebbe quello di Vittorio Sgarbi.

Il critico d'arte è ben noto in tutto lo Stivale, non solo per la sua professione e la passione per il bello, ma anche per un carattere molto particolare che ha condotto, negli anni, stampa e televisione a parlare spesso e volentieri di lui. Per Sgarbi, che non lo dimentichiamo prima dell'avventura come candidato sindaco di Roma si era proposto come Governatore per la Calabria con il suo movimento "Rinascimento", non sarebbe il primo incarico al Sud.

Il critico, infatti, è già stato assessore al Comune di Cosenza con delega al Centro storico al fianco di Mario, fratello di Roberto Occhiuto, nel 2016. La figura di Sgarbi, inoltre, ben si conforma al Governo regionale di centrodestra, soprattutto in quota Forza Italia data la sua lunga esperienza politica: è stato eletto deputato con FI nel 1994, nel 1996, nel 2001 e 2018.