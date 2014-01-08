Octo boutique: Special Price donna/uomo -40%

-di Laura Maria Tavella. È tempo di saldi e Octo boutique non poteva mancare all’appello, proponendo i saldi,su capi uomo e donna, al 40%.Octo, da sempre attento alle tendenze della moda del momento e alle esigenze di chi vuole uno stile ricercato e al Top, propone i saldi sui capi di brand come Mauro Grifoni, L’Autre Chose, Equipe 70 e molti altri…Noi di Ciynow.it vi consigliamo, in particolare, alcuni capi che non possono assolutamente mancare nella wishlist dei vostri acquisti in saldo:-Piumino Mauro Grifoni-Jacket & Cardigan Mauro Grifoni-Shoes L’Autre Chose-Eskimo Equipe 70-Shoes Philippemodel limited Edition Octo Boutique, C.so Garibaldi, 310 Reggio Calabria