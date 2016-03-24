Officine del Lavoro – Al via la selezione dei laber

Prende il via la selezione dei partecipanti al progetto formativo-laboratoriale “Le Officine del Lavoro”, percorso promosso dall’Associazione Attendiamoci O.n.l.u.s. che è risultata vincitrice, con il progetto “È l’uomo che fa: la fabbrica delle giovani idee”, del bando “Giovani per il sociale” indetto nel 2012 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile.

Il bando e i destinatari del progetto

Con l’avviso pubblico dell’8 febbraio, è stata avviata una campagna di promozione e presentazione del progetto in città e provincia, al fine di raggiungere i beneficiari di tale iniziativa, ossia giovani tra i 18 e i 30 anni, desiderosi di seguire un percorso di eccellenza all’interno di laboratori di vario genere (nello specifico, 5 ambiti: lavorazione del legno, produzione dolciaria e di bevande, creatività, elettronica, design), usufruendo dell’opportunità di sperimentarsi nell’innovazione ed ideazione di nuovi prodotti, supportati da un team di esperti che fornirà loro adeguate conoscenze teoriche, pratiche e trasversali.

Il laber (così è definito il partecipante ai laboratori delle Officine) è un giovane con una idea innovativa in uno dei cinque ambiti indicati, che avrà la possibilità di sviluppare tale idea e, da questa, un prototipo brevettabile.

Molti gli interessati a questo percorso di formazione pratica, che, in possesso dei requisiti indicati nel bando pubblico, hanno inviato la propria candidatura per l’ammissione al percorso all’interno delle Officine del Lavoro.

L’elenco delle candidature ammissibili

Da lunedì 21 marzo è presente, sul sito www.attendiamoci.it, l’elenco delle candidature ammissibili e tutti coloro che risultano in tale graduatoria saranno contattati per conoscere la data nella quale si svolgerà il colloquio motivazionale (che sarà tra il 29 marzo e l’1 aprile 2016).

Avendo constatato che, alla data di scadenza del bando (18/03/2016), risultano ancora posti di partecipazione disponibili in ognuno degli ambiti laboratoriali, in quanto parte delle iscrizioni pervenute non sono state perfezionate – per come richiesto dal bando- per il mancato invio degli allegati richiesti, e garantendo in ogni caso l’avvio delle attività laboratoriali nella prima settimana di aprile 2016 per coloro che hanno perfezionato la domanda di iscrizione nei termini stabiliti (e che avranno effettuato e concluso positivamente il colloquio motivazionale), si è stabilito di prolungare i termini del bando. Le domande e la documentazione necessaria ai fini dell’ammissione dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 8 aprile 2016 , secondo le modalità stabilite dall’avviso pubblico dell’8 febbraio.

L’avvio dei laboratori

L’avvio dei laboratori è previsto per la prima settimana di aprile, secondo una calendarizzazione che verrà concordata e comunicata ai partecipanti.

Non resta che invitare i giovani, in possesso dei requisiti necessari, ad approfittare di questa possibilità unica di formazione teorico-pratica, per sperimentare se stessi, la propria creatività e capacità di organizzare tutte le risorse utili per trasformare un sogno in realtà.

Hai ancora tempo! Diventa un laber.

(Per maggiori informazioni, consultare i siti web www.attendiamoci.it, www.officinedellavoro.it, oppure la pagina Facebook Attendiamoci Onlus)