Da oggi chiamare, mandare messaggi e usare internet nei paesi dell’UE costerà come in Italia

Cade il roaming nell'Unione Europea: minuti, messaggi e dati si usano all'estero come in Italia, con un tetto ai GB e regole di uso corretto

di Alessandro Sica – Il 15 giugno 2017 può considerarsi una data storica per le telecomunicazioni in Europa.

Da oggi, infatti, il roaming internazionale diventa gratis quando si viaggia nei paesi dell’Unione Europea.

Chiamate, SMS e dati come in Italia

Questo vuol dire che potrete viaggiare in altri paesi dell’UE e continuare ad utilizzare il vostro smartphone esattamente come se foste in Italia: il nome scelto dalla Commissione Europea, infatti, è Roam like at home, che rende molto bene l’idea di poter utilizzare i propri bundle di minuti, SMS e dati anche all’estero, proprio come se vi trovaste nel vostro paese natale. In altre parole telefonate, messaggi e traffico internet all’estero costeranno quanto in Italia, e rientreranno nei pacchetti stipulati con l’operatore nazionale. Chi ha un contratto senza soglie massime di minuti, messaggi continuerà a non avere limiti sulle chiamate e sui messaggi in roaming.

Sarà invece imposto un limite ai GB consumabili prima di incorrere in un costo aggiuntivo, che sarà di al massimo 7,7 euro per GB, e che si abbasserà in futuro. La formula per calcolare la soglia massima dipenderà dai singoli contratti, ma dovrebbe garantire margine per navigare con una certa tranquillità.

I paesi coinvolti e le regole di uso corretto

L’abolizione dei costi interessa tutti i 28 paesi dell’Unione Europea (anche il Regno Unito, almeno fino alla conclusione del processo di uscita dall’Unione) e sarà poi espansa anche ai membri dello spazio economico europeo: Islanda, Liechtenstein e Norvegia. È bene infine ricordare che l’utilizzo delle offerte nazionali in Europa senza alcun sovrapprezzo è consentito nell’ambito di viaggi occasionali e nel rispetto delle politiche di uso corretto definite ai sensi del Regolamento Europeo 2016/2286 al fine di prevenire abusi e utilizzi anomali.

Finalmente lo spettro del roaming per chi telefona, naviga, scarica la posta elettronica e si connette a Facebook o a Twitter in Europa non farà più paura.