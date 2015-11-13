Oggi l’inaugurazione della mostra Mattia Preti dipinge San Sebastiano

Venerdì 13 novembre 2015, alle ore 16.00, a Reggio Calabria, Palazzo Foti, verrà inaugurata, nell’ambito del nutrito calendario di eventi indetto per le celebrazioni del IV centenario della nascita di Mattia Preti, la mostra Mattia Preti dipinge San Sebastiano.

Interverranno: Salvatore Patamia, direttore Segretariato Regionale MiBACT per la Calabria; Angela Tecce, direttore Polo Museale della Calabria; Nella Mari, direttore della Galleria Nazionale di Cosenza; Margherita Eichberg, soprintendente Belle Arti e Paesaggio della Calabria; Francesco Vonella, soprintendenza Archeologia della Calabria; Giuseppe Raffa, presidente Provincia di Reggio Calabria; Eduardo Lamberti Castronuovo, assessore ai Beni Culturali Provincia di Reggio Calabria e Giuseppe Mantella, restauratore.

La mostra, curata da Nella Mari e da Giuseppe Mantella ed esposta fino allo scorso 10 novembre nel Castello Carlo V di Crotone, rimarrà aperta al pubblico nella sede reggina fino al 10 dicembre 2015.

Promossa dalla Regione Calabria e dal Segretariato Regionale MiBACT per la Calabria con il coordinamento scientifico del Polo Museale della Calabria e della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio della Calabria, l’esposizione propone un circoscritto, ma interessante percorso all’interno dell’universo pittorico di Mattia Preti attraverso quattro dipinti raffiguranti San Sebastiano realizzati tra la fine degli anni cinquanta del Seicento ed il 1687 e grazie ai quali sarà possibile comprendere fonti, influenze ed esiti dell’originale avventura artistica del “Cavaliere Calabrese”.

Le opere provengono dalla Galleria Nazionale di Cosenza, dalla chiesa di San Domenico di Taverna, dalla chiesa dell’Immacolata Concezione di Maria, detta di Sarria di Floriana a Malta e dal Museo civico di Taverna.

La mostra Mattia Preti dipinge San Sebastiano rimarrà aperta al pubblico, presso Palazzo Foti di Reggio Calabria, fino al 10 dicembre 2015 secondo il seguente orario: ore 9.00/12.30; 15.00/17.00 da lunedì a venerdì.

Info: 0965 364111

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Celebrazioni per il IV centenario della nascita di Mattia Preti

Mostra

Mattia Preti dipinge San Sebastiano

Reggio Calabria – Palazzo Foti

INAUGURAZIONE

Venerdì 13 novembre 2015 – ore 16.00

Cura: Nella Mari e Giuseppe Mantella

Polo Museale della Calabria

Direttore: Angela Tecce

Ufficio stampa: Silvio Rubens Vivone – Patrizia Carravetta

Tel.: 0984 795639 fax 0984 71246