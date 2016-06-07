Alla biblioteca De Nava la presentazione di ‘Oltre il confessionale…’

Promosso dal Centro Internazionale Scrittori e dalla Deputazione di Storia Patria per la Calabria, giovedì 9 giugno, alle ore 16.45, presso la Biblioteca comunale “P. De Nava” di Reggio Calabria, si svolgerà l’incontro con lo scrittore Antonello Savaglio, autore del libro “Oltre il confessionale. Castità e peccato nella storia della Chiesa”, Edizioni Carratelli. Introduce l’incontro il prof. Giuseppe Caridi, ordinario di Storia Moderna dell’Università di Messia, Presidente della Deputazione di Storia Patria per la Calabria.

Sarà presente l’autore componente della Deputazione di Storia Patria per la Calabria. Il libro fa conoscere una storia nuova della Chiesa meridionale di età medievale e moderna dove, insieme ai santi e ai beati, convive un clero con uno stile di vita turbolento e decisamente mondano.

E’ un passato “scomodo”, ricostruito attraverso i documenti di archivio, che presenta la vicenda umana di una schiera di secolari e regolari i quali, nonostante i divieti del Concilio di Trento e i richiami all’austerità morale delle autorità diocesane, abiurarono al voto di castità. Antonello Savaglio è autore di numerosi libri: “Momenti e figure del Risorgimento dell’Unità in Calabria”; “Vita claustrale nella Calabria moderna. Le clarisse di Amantea (163 – 1810)”; “La peste del 1656 – 1658 in Calabria Citra”; “Il collegio dei Gesuiti di Amantea. Aspetti religiosi e culturali tra Sei e Settecento” .