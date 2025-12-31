Reggio, ‘Oltremoda’: l’organizzazione mette a disposizione altri 100 posti

La Città Metropolitana di Reggio Calabria propone “Oltremoda”, una due giorni che unisce cultura, moda e territorio e che si inserisce nel calendario degli eventi natalizi promossi dall’Ente. L’iniziativa, sostenuta dal vicesindaco Carmelo Versace, nasce con l’obiettivo di valorizzare spazi simbolo della città attraverso linguaggi contemporanei.

La direzione artistica è affidata a Natalia Spanò.

Il primo appuntamento è fissato per sabato 3 gennaio alle ore 17.00 al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, con il convegno “Cultura, Moda e Territorio”. Ospite dell’incontro sarà Manuela Arcuri. Al centro del confronto, la moda come espressione culturale e strumento di promozione dell’identità locale.

La manifestazione si concluderà domenica 4 gennaio alle ore 19.00 al Teatro Francesco Cilea, con lo spettacolo di moda finale. A condurre la serata sarà Beppe Convertini.

Sul palco si alterneranno Manuela Arcuri, Francesca Tocca, Alex Belli, Alberto Urso e Uccio De Santis. La varietà dei linguaggi artistici conferma il taglio trasversale dell’evento.

“Oltremoda” va oltre la passerella e mette insieme moda, arte, spettacolo e identità territoriale. L’interesse del pubblico è stato immediato: a un solo giorno dall’apertura delle iscrizioni online, i posti disponibili sono andati esauriti. Gli organizzatori hanno quindi deciso di aggiungerne altri cento, ricordando che l’ingresso è gratuito.