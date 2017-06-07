Omaggi in Musica, concerto musicale dell’Istituto Comprensivo Nosside–Pythagoras

Oggi, Mercoledì 7 giugno 2017 alle ore 18,30 presso il cortile dell’Istituto Comprensivo “Nosside-Pythagoras” di Reggio Calabria, si terrà il tradizionale concerto di fine anno, organizzato dagli insegnanti di musica della scuola secondaria di primo grado Pythagoras e dall’insegnante specialista di musica della scuola primaria Nosside.

L’orchestra della sezione musicale Pythagoras – formata da pianoforti, flauto traverso, violino e chitarra – il coro di alunni e quello dei docenti dell’Istituto comprensivo e l’ensemble di flauti della scuola primaria Nosside, allieteranno i partecipanti con una serie di brani musicali e coreutici arrangiati dal maestro di chitarra, nonché direttore dell’orchestra della scuola, prof. Antonino Laganà. Le attività musicali che sono state realizzate realizzate nel corso dell’anno scolastico hanno arricchito il curricolo conferendo una dimensione nuova e diversa della cultura agli alunni del comprensivo.

“La scuola deve essere un luogo di apprendimento in grado di garantire il successo formativo di bambini e ragazzi e la musica riesce a rispondere ai bisogni, desideri e domande delle diverse età”.

Questo uno dei commenti della dirigente Francesca Fedele. Sono stati invitati per l’occasione il Sindaco e gli assessori del Comune di Reggio Calabria.

La serata sarà presentata da carlo Arnese, dirige il M° Antonino Laganà.

Link dell’ evento: https://www.facebook.com/events/1225461887575758/?acontext=%7B%22source%22%3A4%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D&source=4&action_history=null