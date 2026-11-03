Omicidio Maria Chindamo, il processo entra nella fase decisiva: fissata la requisitoria

La Corte ha accolto le obiezioni, respingendo la richiesta del pm e ritenendo l'esame di Megna non assolutamente necessario. Rigettate anche le altre istanze istruttorie presentate dalle parti

Si chiude l’istruttoria dibattimentale del processo Maestrale sull’omicidio di Maria Chindamo, l’imprenditrice di Laureana di Borrello (Reggio Calabria) scomparsa la mattina del 6 maggio a Nicotera e vittima di lupara bianca.

Processo Maria Chindamo, il 18 novembre la requisitoria del pm

La Corte d’Assise di Catanzaro ha infatti respinto tutte le richieste di integrazione probatoria avanzate dall’accusa e dalla difesa di Salvatore Ascone, imputato di concorso nel delitto, dichiarando conclusa la fase dedicata all’acquisizione delle prove. Il dibattimento entra così nella fase della discussione: la requisitoria del pubblico ministero Annamaria Frustaci prenderà il via il prossimo 18 novembre.

Le richieste della Direzione distrettuale antimafia

Tra le richieste avanzate dalla Direzione distrettuale antimafia nella precedente udienza figuravano anche l’acquisizione di tre verbali del collaboratore di giustizia, Pasquale Alessandro Megna, e la sua audizione in aula. Figlio di Assunto Natale Megna, ritenuto elemento di spicco del clan Mancuso e detenuto al regime del 41 bis, il collaboratore era stato sentito nel corso del processo “Maestrale-Carthago”. In quella sede, secondo quanto emerso, Megna aveva indicato Ascone tra le persone coinvolte nella distruzione e nell’occultamento del cadavere di Maria Chindamo.

La Corte respinge l’audizione del collaboratore di giustizia

All’audizione del collaboratore si erano opposti i difensori di Ascone, gli avvocati Francesco Sabatino e Salvatore Staiano.

La Corte ha accolto le obiezioni, respingendo la richiesta del pm e ritenendo l’esame di Megna non assolutamente necessario. Rigettate anche le altre istanze istruttorie presentate dalle parti.