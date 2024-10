On. Nicolò: “Settore del turismo che va incrementato e sostenuto”

Per impegni precedentemente assunti – afferma l’On. Nicolò – sono impossibilitato a partecipare all’insediamento del Consiglio comunale di Riace al quale invio i miei migliori auguri di buon lavoro. Il neo sindaco Antonio Trifoli con la sua maggioranza, inizieranno un nuovo cammino di crescita per il Comune di Riace, le cui potenzialità turistiche sono preziose e rinomate su tutto il territorio calabrese. E’ quanto afferma il Consigliere regionale e Coordinatore provinciale di FdI, Alessandro Nicolò.

Un settore, quello del turismo, che va incrementato e sostenuto con operazioni mirate al coinvolgimento di tutte le parti attive del territorio. Riace, terra storica dove sono state ritrovate le statue dei due Bronzi – conclude – considerate tra le testimonianze più significative dell’arte greca classica e divenute il simbolo della Città Metropolitana, ha adesso la necessità di ripartire valorizzando tutte le sue ricchezze e i suoi giovani, professionisti, cittadini.

Il Comune di Riace – conclude l’On. Nicolò – è uno dei polmoni del turismo più importanti del nostro territorio e con questa nuova Amministrazione comunale si potranno creare le giuste condizioni per la crescita della comunità.