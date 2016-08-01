Onav consegna i diplomi agli assaggiatori del corso di I livello

Sempre più persone si avvicinano al mondo del vino. Un giorno ricevi un messaggio da un amico, ndr Franco Moscato, ed hai la fortuna di essere invitato a partecipare al corso di “Assaggiatori ONAV” organizzato dalla sezione di Reggio Calabria con il risultato che l’esperienza si rivela entusiasmante.

Ti piace così tanto che frequenti tutte le lezioni, ascolti con interesse, prendi addirittura appunti, la paura per gli esami, e ti sembra di essere tornato alunno.

Poi, improvvisamente muori dalla voglia di esprimere ciò che hai imparato, sei pronto! Diventerai un assaggiatore ONAV!

Le visite in azienda e la vendemmia

Visiti la prima Azienda, le sue coltivazioni, la sua filiera produttiva.

Non vedi l’ora di assistere ad una vendemmia, sentire l’odore dell’uva in vigna prima che diventi vino, raccoglierla rimanendo con le mani appiccicose per i suoi zuccheri e dopo la diraspatura affacciarsi ad un tino pieno di mosto e provare l’ebbrezza indotta da quel fluido prezioso sognando il vino…

Poi arriva il giorno degli esami e come uno scolaretto sei emozionato e preoccupato. Tutta l’ansia e la preoccupazione svanisce come d’incanto quando hai il tuo compito alla portata della tua penna sfera che scrive come un treno Frecciarossa 1000.

Quindi la degustazione dei vini campione, l’analisi visiva , i profumi che si esaltano, fino ad arrivare al sapore che si stampa sulle papille gustative. Il voto, e sei un assaggiatore Onav.

Il percorso del corso e la consegna dei diplomi

Il percorso iniziato il 16 aprile e tenutosi presso la splendida location delle Cantine Criserà, si conclude il 14 giugno per la parte formativa ed il 22 giugno con gli esami finali.

Poi la cerimonia conclusiva di consegna dei diplomi alla presenza di tutto il Direttivo di Reggio Calabria, composto dal Delegato Provinciale Carmelo Romeo, dal Direttore del Corso Francesco Moscato, e dal Tesoriere Mimmo Chilà.

Ospite di eccezione per la consegna, il Direttore Nazionale ONAV Michele Alessandria.

Appuntamento agli assaggiatori al corso di secondo livello, e buon ONAV a tutti…