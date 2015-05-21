Organizzare una manifestazione estiva di livello internazionale in pieno centro città. Questo l’obiettivo di ONDE ROAD MUSIC FESTIVAL, rassegna internazionale di musica blues, rock, reggae, jazz, afro che riparte dall’esperienza del Bluenote Festival promosso dall’Associazione Culturale “Across The Universe”, per riprendere un percorso interrotto 15 anni fa cercando nuove forme di finanziamento. Gabriele Marcianò, musicista per passione e gestore di locali specializzati in live music, promoter, manager e direttore artistico di molti eventi musicali, tramite MUSICRAISER, nota piattaforma di crowdfunding, ha creato un movimento che coinvolge appassionati, nostalgici, estimatori e chiunque non abbia voglia di rinunciar al pensiero che la Reggio estiva possa diventare un epicentro di proposte artistiche di qualità.

“Vorremmo dimostrare che anche senza finanziamenti pubblici, se ognuno fa la sua piccola parte, è possibile realizzare progetti ambiziosi. Noi ci mettiamo una parte della cifra necessaria, il nostro lavoro e la nostra esperienza.” Poche parole che sintetizzano una visione positiva e responsabile della quotidianità di ognuno: non lamentarti, comincia da te, fai ogni giorno la tua parte, assumiti delle responsabilità. “La cifra raccolta tramite i “raisers” (cioè voi), raggiunto l’obiettivo minimo, verrà utilizzata per coprire una parte delle spese di gestione, permettendoci di offrire al pubblico l’accoglienza e l’organizzazione necessarie a proporre musica di qualità in forma gratuita. Abbiamo pensato delle ricompense per i nostri raisers perché vorremmo che iniziassero a far parte del nostro progetto: più raccoglieremo, maggiori saranno le opportunità di serate di buona musica.

Il primo scoglio è raggiungere l’obiettivo minimo in 60 giorni, per potere accedere ai fondi raccolti e proporre 2 serate di musica, altrimenti restituiremo i contributi ricevuti. Se riusciremo a raggiungere il 150% dell’obiettivo minimo, saremo in grado di proporre una serata aggiuntiva; col 200%, 4 serate: un piccolo successo per questa importante e inedita avventura per la città!”

Ad oggi è stato coperto solo il 23% della cifra necessaria e il crowdfunding scadrà il 10 luglio… attivatevi su www.musicraiser.com/it/projects/4038-onde-road-music-festival.