Online il nuovo blog sulle tipicità calabresi

E’ online da pochi giorni, ma sta riscuotendo già molto successo, il nuovo blog sulle tipicità calabresi lanciato sul web da “Specialità Pizzimenti”, azienda reggina leader nel settore dei prodotti tipici.

Su https://pizzimentiblog.wordpress.com , pagina tematica nata per promuovere la storia, l’arte, la cultura, l’artigianato, l’enogastronomia e il folklore calabrese, è possibile leggere ricette meno conosciute, ammirare angoli suggestivi del territorio, informarsi su eventi e conoscere luoghi, personaggi e storie che rendono unica la Calabria.

Il blog ha un obiettivo ambizioso, mantenere un rapporto costante, quasi quotidiano, con tutti i calabresi nel mondo e, nel contempo, valorizzare l’immagine della Calabria, incuriosire chi non conosce questa splendida parte d’Italia.

Un piccolo contributo che Nuccio Pizzimenti, titolare dell’azienda e da sempre attento al territorio, vuole donare per far conoscere e valorizzare il fascino della Calabria.