Open day all’Accademia di Belle Arti di Reggio: grande affluenza di studenti e famiglie – FOTO

Grande partecipazione questa mattina all’Open Day promosso dall’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria. Le aule e i laboratori dell’AbaRC si sono aperti agli studenti delle scuole secondarie, provenienti non solo dal territorio reggino ma anche da altre realtà, come il Liceo Artistico di Milazzo, accorsi per scoprire da vicino l’offerta formativa dell’istituto.

Un’occasione per conoscere l’AbaRC da vicino

Durante la giornata, studenti e famiglie hanno avuto modo di dialogare con i docenti, esplorare gli spazi dell’Accademia e confrontarsi sui percorsi didattici e sui progetti attivi. Un momento utile per toccare con mano le potenzialità di una struttura che si conferma punto di riferimento nel panorama formativo artistico e culturale calabrese.

«Anche quest’anno abbiamo voluto creare un’occasione di incontro con i giovani delle scuole secondarie – ha dichiarato il direttore dell’Accademia, Piero Sacchetti – per sensibilizzarli a proseguire gli studi superiori e promuovere lo sviluppo della cultura, attraverso una sempre maggiore apertura al territorio. L’Open Day è un’opportunità per far conoscere la nostra struttura, i laboratori unici, la nostra ampia offerta formativa e il corpo docente, che coinvolgerà gli studenti in attività formative da sviluppare nel corso dell’anno accademico».

Nuovi corsi, innovazione e connessione con il territorio

Le docenti Rosita Commisso e Giulia Romiti hanno ricordato l’attivazione, nell’ultimo anno, di tre nuovi corsi triennali: Design, Graphic Design e Arte Sacra Contemporanea.

«I corsi – spiegano – sono pensati per fornire competenze legate all’ambito progettuale e permettere agli studenti di acquisire solide basi culturali e tecniche per sviluppare prodotti innovativi».

Il coordinatore dell’Orientamento, Giulia Romiti, ha aggiunto:

«Proponiamo un’offerta formativa in continua crescita, aggiornata in base all’evoluzione delle figure professionali richieste dal mercato. È un’Accademia sempre più connessa al territorio e proiettata verso l’innovazione e la tecnologia per una formazione inclusiva e contemporanea».