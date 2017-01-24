Open day al Ferraris Da Empoli

Mercoledì 25 gennaio, dalle ore 15.30 in poi, nei locali dell’ I.T.C. FERRARIS DA EMPOLI di Reggio Calabria, sarà ufficializzataalle famiglie e agli allievi delle scuole secondarie di primo grado,l’offerta formativa dell’istituto per l’anno scolastico 2017-18.

Nella circostanza, dopo i saluti della dott.ssa Mirella Nappa, coordinatrice dell’Ambito Provinciale di Reggio Calabria, dell’Ass.re alla cultura e alla legalità della Provincia, dott.Eduardo Lamberti Castronuovo, dei presidenti degli Ordini Professionali: dott. Stefano Poeta (Commercialisti), dott. PasqualeVeneziano (Medici), dott.ssa Floriana Tuzzo (Consulenti del lavoro), del Presidente della Camera di Commercio dott. Ninni Tramontana, del Presidente di Confindustria, dott. Andrea Cuzzocrea, il Dirigente Scolastico reggente prof.ssa Giuseppina Princi e la prof.ssa Marisa Maisano, dirigente dell’I.C. “Bernardino Telesio” di Reggio Calabria, presenteranno ai genitori interessati, l’organizzazione scolastica, gli indirizzi di studio e l’offerta formativa territoriale.

Gli studenti di nuova iscrizione vivranno, invece, esperienze laboratoriali: economia e diritto, informatica, lingue (inglese e francese), sport, accompagnati dagli alunni e dai docenti dell’Istituto.

Gli intervalli musicali saranno eseguiti dal coro della scuola media Montalbetti diretto dalla prof.ssa Marina Cuzzola, docente dello stesso Istituto.