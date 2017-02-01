City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Open Day al Liceo Artistico ‘M.Preti – A .Frangipane’

Giovedì 2 febbraio il Liceo Artistico Preti-Frangipane resta aperto dalle 9 alle 18 per famiglie e studenti: offerta formativa, laboratori e mostra sulle favole di Esopo

01 Febbraio 2017 - 14:53 | di Federica Geria

Tavole sulle favole di Esopo realizzate dagli allievi del Liceo Artistico Preti-Frangipane di Reggio Calabria

Giovedi 2 Febbraio, il Liceo Artistico “ M.Preti -A .Frangipane”   di Reggio Calabria resterà aperto dalla ore 9,00 alle ore 18,00  per fornire a genitori e allievi interessati  delle classi terze  della scuole secondarie di primo grado la possibilità di conoscere  l’offerta formativa  del Liceo per l’anno scolastico 2017-2018,nei suoi molteplici e diversificati percorsi e indirizzi di studio. Con l’occasione  sarà  possibile   visitare i nuovi ambienti della scuola,  i numerosi e attrezzatissimi laboratori,  nonchè  la sala museale  in cui  sono custodite importanti e preziosissime  opere d’arte .

Le famiglie e gli studenti saranno, inoltre ,accompagnati nella visita della mostra, già precedentemente esposta presso il Museo Nazionale di Reggio Calabria,  di  48  tavole  che illustrano alcune tra le più belle e significative favole di Esopo, prodotte nell’arco di un triennio dagli allievi dell’indirizzo “Arti Figurative” del Liceo.

Il Dirigente scolastico, Avv. Albino Barresi e il personale docente di ambito curriculare e laboratoriale saranno presenti all’incontro, per rispondere alle curiosità informative e per illustrare l’organizzazione scolastica a genitori e allievi intervenuti.

Open Day al Liceo Artistico “M.Preti –A .Frangipane”, foto 1
Open Day al Liceo Artistico “M.Preti –A .Frangipane”, foto 2

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Liceo ArtisticoReggio Calabria Scuole Superiori
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?