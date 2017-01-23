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Open Day al Liceo Artistico ‘M.Preti-A.Frangipane’-

Il 25 gennaio dalle 9 alle 18 open day al Liceo Artistico Preti-Frangipane: laboratori, sala museale e la mostra con 48 tavole sulle favole di Esopo

23 Gennaio 2017 - 19:14 | di Pasquale Romano

Liceo Artistico Preti-Frangipane di Reggio Calabria

Mercoledi’ 25 gennaio, il Liceo Artistico “ M.Preti -A .Frangipane” di Reggio Calabria restera’ aperto dalla ore 9,00 alle ore 18,00 per fornire a genitori e allievi interessati delle classi terze delle scuole medie la possibilità di conoscere l’offerta formativa del Liceo per l’anno scolastico 2017-2018,nei suoi molteplici e diversificati percorsi e indirizzi di studio. Con l’occasione sarà possibile visitare i nuovi ambienti della scuola, i numerosi e attrezzatissimi laboratori, nonchè la sala museale in cui sono custodite importanti e preziosissime opere d’arte .

Le famiglie e gli studenti saranno, inoltre ,accompagnati nella visita della mostra, già precedentemente esposta presso il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, di 48 tavole che illustrano alcune tra le più belle e significative favole di Esopo, prodotte nell’arco di un triennio dagli allievi dell’indirizzo “Arti Figurative” del Liceo.

Il Dirigente scolastico, Avv. Albino Barresi e il personale docente di ambito curriculare e laboratoriale saranno presenti all’incontro, per rispondere alle curiosità informative e per illustrare l’organizzazione scolastica ai genitori e agli allievi intervenuti.

Giornata Nazionale per Amore, per ABIO 2015, immagine di repertorio

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