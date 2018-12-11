Open Day all’I.C. ‘Galluppi – Collodi – Bevacqua’
Tre giornate di porte aperte, il 13, 14 e 17 dicembre, per conoscere i plessi e l'offerta formativa: inglese Cambridge, robotica, astronomia e sport
11 Dicembre 2018 - 09:23 | di Eva Curatola
L’Istituto Comprensivo Statale “Galluppi-Collodi-Bevacqua” organizza l’Open Day nei seguenti giorni:
13 dicembre ore 10.00-12.00 Scuola dell’Infanzia Plessi Collodi – Botteghelle;
14 dicembre ore 16.00-18.00 Scuola Primaria e Secondaria Plesso Collodi;
17 dicembre ore 16.00-18.00 Scuola Primaria e Secondaria Plesso Galluppi.
Porte aperte ad un incontro docenti-famiglie per la scelta dei tre ordini di scuola (Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado).
La Dirigente Scolastica, dott.ssa Mariantonia Puntillo presenterà l’Offerta Formativa, sottolineando la grande attenzione della scuola nei confronti dei giovani alunni.
Una scuola che, al passo con i tempi, offre progetti di Lingua Inglese (Cambridge-English), CLIL, astronomia, motoria, robotica, creatività, sport.
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