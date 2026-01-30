Reggio, tutto pronto per l’Open Day del Liceo ‘Tommaso Gullì’

Il Liceo “T. Gullì” di Reggio Calabria si prepara ad accogliere studenti e famiglie in occasione dell’Open Day, in programma sabato 31 gennaio dalle ore 16.00 alle ore 20.00, presso la Sede Centrale dell’Istituto.

Un pomeriggio pensato per accompagnare i ragazzi nella scelta consapevole del percorso di studi in vista delle prossime iscrizioni e dedicato all’orientamento e alla scoperta dell’offerta formativa del Liceo. Il Liceo “T. Gullì” apre le sue porte per presentare la propria identità e mettere in luce i suoi valori educativi.

Visita agli spazi scolastici e incontro con docenti e dirigenti

Durante l’Open Day sarà possibile visitare gli spazi della scuola, dalle aule ai laboratori, dalla palestra alla biblioteca, vivendo in prima persona l’ambiente scolastico. Studenti e genitori potranno inoltre incontrare i docenti e il Dirigente Scolastico, confrontarsi direttamente con loro e ricevere informazioni dettagliate sui diversi indirizzi di studio attivi presso l’Istituto:

Liceo delle Scienze Umane

Liceo delle Scienze Umane – Opzione Economico Sociale

Liceo Linguistico

Liceo Musicale

Liceo del Made in Italy

L’evento rappresenta un’importante occasione per scoprire i programmi didattici, le attività curriculari ed extracurriculari, i progetti, gli stage e le metodologie di insegnamento che caratterizzano l’offerta formativa del Liceo “T. Gullì”. Sarà inoltre possibile ricevere chiarimenti su orari scolastici, criteri di valutazione, supporto agli studenti e procedure di iscrizione, ottenendo risposte puntuali a dubbi e richieste.

Un momento di orientamento per costruire il futuro

L’Open Day del Liceo “T. Gullì” si conferma un momento di incontro, dialogo e orientamento, fondamentale per aiutare i giovani a costruire il proprio futuro formativo con consapevolezza e serenità.