Open day al Liceo ‘A.Volta’, un’opportunità di condivisione e conoscenza

Il Liceo Scientifico “A. Volta” di Reggio Calabria comunica che sabato12 gennaio 2019, dalle ore 15.30, nell’ambito delle azioni di Orientamento in entrata, si svolgerà il tradizionale Open day, rivolto agli studenti delle terze classi della secondaria di primo grado e alle loro famiglie.

Finalità della comunità scolastica è favorire una comprensione completa e chiara dell’offerta formativa del liceo e consentire una scelta consapevole e motivata della scuola media superiore.

Le proposte sono finalizzate a conoscere la scuola, la sua organizzazione, gli ambiti di studio caratterizzanti i vari indirizzi, la ricchezza diversificata della proposta formativa curricolare ed extra-curricolare, in cui rigore e dialogo si coniugano in maniera sinergica.

L’obiettivo di tale iniziativa, come di tutte le altre attività collegate al progetto orientamento, è far sì che il delicato passaggio della scelta della scuola superiore sia vissuto dagli adolescenti con consapevolezza e corretta informazione.

L’Open-Day vuole essere un esempio di costruttiva condivisione, infatti è il primo contatto con l’ambiente ed il clima scolastico, per visitare le strutture e i laboratori, ma anche un momento forte ed intenso di armoniosa intesa, in cui alunni, docenti, personale ATA e, naturalmente, il Dirigente Scolastico in prima persona, Prof.ssa Angela Maria Palazzolo, apriranno le porte del Volta al territorio, ritenendo questa occasione una valida opportunità per i genitori di operare una scelta consapevole del percorso formativo più idoneo e adeguato alle potenzialità dei propri figli.