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Open Day: l’Istituto “R. Piria” invita gli studenti e svela il nuovo portale

Sabato 15 febbraio porte aperte all'Istituto Tecnico Economico di Reggio Calabria, che presenta anche il nuovo portale per l'orientamento ottimizzato per smartphone e tablet

14 Febbraio 2014 - 13:28 | di Redazione

Open Day dell'Istituto Tecnico Economico R. Piria di Reggio Calabria

Sabato 15 Febbraio dalle h 9.00 – alle h 13.00 e dalle h 15.00 –alle h 18.00, presso l’Istituto  Tecnico Economico “R. Piria” di Reggio Calabria, si terrà l’Open Day per incontrare le famiglie ed informarle sull’offerta formativa che l’istituto offre. In attesa d’incontrarvi, vi informiamo che è nato il nuovo portale  www.itepiria.it/orienta, ottimizzato per telefonino e tablet, per visualizzarlo basta catturare  il qr code allegato alla locandina. La referente dell’orientamentoProf.ssa Grazia Maria Condello

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