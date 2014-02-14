Open Day: l’Istituto “R. Piria” invita gli studenti e svela il nuovo portale

Sabato 15 febbraio porte aperte all'Istituto Tecnico Economico di Reggio Calabria, che presenta anche il nuovo portale per l'orientamento ottimizzato per smartphone e tablet

Sabato 15 Febbraio dalle h 9.00 – alle h 13.00 e dalle h 15.00 –alle h 18.00, presso l’Istituto Tecnico Economico “R. Piria” di Reggio Calabria, si terrà l’Open Day per incontrare le famiglie ed informarle sull’offerta formativa che l’istituto offre. In attesa d’incontrarvi, vi informiamo che è nato il nuovo portale www.itepiria.it/orienta, ottimizzato per telefonino e tablet, per visualizzarlo basta catturare il qr code allegato alla locandina. La referente dell’orientamentoProf.ssa Grazia Maria Condello