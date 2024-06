Operazione "Ducale", Marra (M.A.P.): "L'aspetto politico di questa vicenda fa rabbrividire"

Attraverso una nota il Presidente del M.A.P.- Dr. Pietro Marra si unisce al coro di chi chiede le dimissioni del sindaco Falcomatà.

“Capisco che il Sindaco percepisce uno stipendio mensile di circa 8.000 euro al mese e non accetta di perderlo, sapendo anche che non potrà più averlo a meno chè non si candiderà alle prossime regionali, anche da perdente.

Siamo garantisti come Movimento Autonomo Popolare e si è innocenti sino al terzo grado di giudizio in quanto confidiamo nella magistratura , ma l’aspetto politico di questo “terremoto” fa rabrividire.

Qua è una questione di dignità personale e come si dice a Reggio, non c’è “russure” per l’ennesima vicenda che colpisce il Sindaco e il suo PD. Dall’altre parte anche Fratelli d’Italia è stata chiamata in causa”.