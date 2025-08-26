Operazione Nostalgia: i nomi dei 40 calciatori presenti al Granillo

Si chiude in bellezza. La Grande Bellezza.

Roberto Baggio sarà con noi sabato 6 settembre al raduno di Reggio Calabria.

Roberto è il 40° e ultimo giocatore ad essere pubblicato.

Trovate la lista completa dei 40 giocatori nel primo commento.

In realtà non è finita, leggete bene tutto.

ATTENZIONE: i giocatori che saranno con noi sabato 6 settembre al Granillo saranno 42, gli ultimi 2 li ufficializzeremo solo ed esclusivamente il 6 settembre mezz’ora prima del match per premiare tutti quelli che saranno sugli spalti.

Quindi ricapitolando, ci saranno altri due giocatori misteriosi (daremo solo degli indizi senza svelare i due nomi e gli indizi li trovate nel primo commento dopo la lista dei 40 già pubblicati).

Ci vediamo sabato 6 settembre al Granillo di Reggio Calabria per celebrare l’ultimo raduno di Operazione Nostalgia del 2025.

La febbre da raduno sta salendo in città, lo vediamo dall’andamento dei biglietti venduti.

L’elenco dei 40 calciatori

1) Nelson Dida

2) Christian Abbiati

3) Sebastien Frey

4) Marco Amelia

5) Massimo Taibi

6) Jorge Vargas

7) Alessandro Lucarelli

8) Luigi Garzya

9) Giuseppe Pancaro

10) Ivan Franceschini

11) Max Tonetto

12) Mark Iuliano

13) Antonio Carlos Zago

14) Alberto Savino

15) Pluto Aldair

16) Bruno Cirillo

17) Giandomenico Mesto

18) Joseph Dayo Oshadogan

19) Vincent Candela

20) Mauro German Camoranesi

21) Angelo Di Livio

22) Stefano Fiore

23) Luca Altomare

24) David Pizarro

25) Dario Marcolin

26) Alessio Tacchinardi

27) Giacomo Tedesco

28) Houssine Kharja

29) Francesco Cozza

30) Simone Perrotta

31) Franco Brienza

32) Cristian Brocchi

33) David Trezeguet

34) Nicola Amoruso

35) German Denis

36) Rolando Bianchi

37) David Di Michele

38) Nicola Ventola

39) Francesco Totti

40) Roberto Baggio

I giocatori da pubblicare SONO FINITI.

Però, come scritto su, ci saranno due calciatori misteriosi e questi ultimi due li annunceremo solo sabato 6 settembre alle ore 19.50 per premiare tutti quelli che saranno sugli spalti.

Spoiler per i giocatori misteriosi: