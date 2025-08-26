Operazione Nostalgia: i nomi dei 40 calciatori presenti al Granillo
"Gli ultimi due li ufficializzeremo solo ed esclusivamente il 6 settembre mezz'ora prima del match". Gli indizi
26 Agosto 2025 - 13:04 | Redazione
Si chiude in bellezza. La Grande Bellezza.
Roberto Baggio sarà con noi sabato 6 settembre al raduno di Reggio Calabria.
Roberto è il 40° e ultimo giocatore ad essere pubblicato.
Trovate la lista completa dei 40 giocatori nel primo commento.
In realtà non è finita, leggete bene tutto.
ATTENZIONE: i giocatori che saranno con noi sabato 6 settembre al Granillo saranno 42, gli ultimi 2 li ufficializzeremo solo ed esclusivamente il 6 settembre mezz’ora prima del match per premiare tutti quelli che saranno sugli spalti.
Quindi ricapitolando, ci saranno altri due giocatori misteriosi (daremo solo degli indizi senza svelare i due nomi e gli indizi li trovate nel primo commento dopo la lista dei 40 già pubblicati).
Ci vediamo sabato 6 settembre al Granillo di Reggio Calabria per celebrare l’ultimo raduno di Operazione Nostalgia del 2025.
La febbre da raduno sta salendo in città, lo vediamo dall’andamento dei biglietti venduti.
L’elenco dei 40 calciatori
1) Nelson Dida
2) Christian Abbiati
3) Sebastien Frey
4) Marco Amelia
5) Massimo Taibi
6) Jorge Vargas
7) Alessandro Lucarelli
8) Luigi Garzya
9) Giuseppe Pancaro
10) Ivan Franceschini
11) Max Tonetto
12) Mark Iuliano
13) Antonio Carlos Zago
14) Alberto Savino
15) Pluto Aldair
16) Bruno Cirillo
17) Giandomenico Mesto
18) Joseph Dayo Oshadogan
19) Vincent Candela
20) Mauro German Camoranesi
21) Angelo Di Livio
22) Stefano Fiore
23) Luca Altomare
24) David Pizarro
25) Dario Marcolin
26) Alessio Tacchinardi
27) Giacomo Tedesco
28) Houssine Kharja
29) Francesco Cozza
30) Simone Perrotta
31) Franco Brienza
32) Cristian Brocchi
33) David Trezeguet
34) Nicola Amoruso
35) German Denis
36) Rolando Bianchi
37) David Di Michele
38) Nicola Ventola
39) Francesco Totti
40) Roberto Baggio
I giocatori da pubblicare SONO FINITI.
Però, come scritto su, ci saranno due calciatori misteriosi e questi ultimi due li annunceremo solo sabato 6 settembre alle ore 19.50 per premiare tutti quelli che saranno sugli spalti.
Spoiler per i giocatori misteriosi:
- il primo ha lasciato un segno profondo con la maglia della Reggina
- il secondo è un Campione del Mondo (ruolo offensivo)