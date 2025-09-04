‘Operazione Nostalgia’: il tridente ex amaranto è pronto. L’appello ai tifosi

Ormai manca davvero poco al grande evento che si svolgerà a Reggio Calabria sabato 6 settembre con il raduno di Operazione Nostalgia. Tanti gli ex Reggina che saranno in campo e molti di questi inevitabilmente riportano i tifosi con la mente a quegli anni d’oro vissuti nella massima serie. Francesco Cozza vive a Reggio Calabria, da ieri e con largo anticipo sono arrivati Nicola Amoruso e German Denis. Questo l’ennesimo appello ai tifosi: “Ciao a tutti ragazzi. Mi raccomando, siamo arrivati a Reggio. Siamo pronti per sabato e vi aspettiamo tutti numerosi. Tutti presenti e forza Reggina. Un abbraccio a tutti. Operazione Nostalgia, non mancate vogliamo vedere il Granillo pieno, sempre”.

Superati i 14.000 spettatori. Spingere, bisogna arrivare almeno a 15.000.