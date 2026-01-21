Reggio, il Planetarium Pythagoras al MArRC con ‘Oppenheimer: storia del padre della bomba atomica’

L’incontro intende mettere in luce non solo il profilo personale e le conquiste scientifiche di Oppenheimer, ma anche i dilemmi etici, le responsabilità collettive e le ricadute sociali del progresso tecnologico

Il Planetarium Metropolitano Pythagoras, nell’ambito del protocollo di intesa con il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, presenta una conversazione aperta al pubblico su: “Oppenheimer: storia del padre della bomba atomica”, che si terrà venerdì 23 gennaio 2026 alle ore 17:00 nella sala conferenze del Museo.

I lavori si apriranno con i saluti istituzionali del Dott. Fabrizio Sudano, Direttore del MArRC; seguirà l’introduzione della Prof.ssa Angela Misiano, Responsabile scientifico del Planetarium.

Relatore sarà il Prof. Giuseppe Arcidiaco, fisico ed esperto del Planetario, che ricostruirà il percorso scientifico e organizzativo del Progetto Manhattan, approfondendo il ruolo storico e scientifico di J. Robert Oppenheimer e le complesse relazioni tra ricerca scientifica e sviluppo delle armi nucleari.

L’incontro intende mettere in luce non solo il profilo personale e le conquiste scientifiche di Oppenheimer, ma anche i dilemmi etici, le responsabilità collettive e le ricadute sociali del progresso tecnologico, promuovendo una riflessione informata e critica sul rapporto tra comunità scientifica, costruzione, diffusione e controllo delle armi nucleari.

La conferenza è rivolta a studenti, docenti, ricercatori e a tutto il pubblico interessato alla storia della scienza e alle sue implicazioni civili e politiche.