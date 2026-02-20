L’Orchestra di Laureana di Borrello al Festival di Vienna, Metrocity: ‘Vanto per il territorio’

Conia e Versace rispondono all'appello dei giovani musicisti, che saranno gli unici rappresentanti italiani alla kermesse austriaca: "Pronti a riceverli al più presto per ringraziarli del loro lavoro e concordare le modalità del supporto"

“L’Orchestra Giovanile di Fiati di Laureana di Borrello rappresenta un orgoglio e un’eccellenza assoluta per l’intera Città Metropolitana. Apprendere che saranno l’unico gruppo italiano a esibirsi al prestigioso ‘The World Orchestra Festival’ di Vienna il prossimo mese di luglio, realizzando quello che è il sogno di ogni giovane musicista, ci riempie di immensa gioia. Per questo motivo, abbiamo raccolto immediatamente il loro appello, al quale rispondiamo con assoluta positività”.

Così, in una nota congiunta, il Consigliere metropolitano delegato alla Cultura, Michele Conia, ed il sindaco facente funzioni della Città Metropolitana, Carmelo Versace, annunciano l’impegno dell’Ente a supporto della compagine musicale in vista dello straordinario appuntamento internazionale in terra austriaca.

La musica come motore di crescita e riscatto per il territorio

“I giovani e la musica sono uno dei veri motori di crescita e di riscatto del nostro territorio – affermano Versace e Conia –. Attraverso la dedizione, lo studio e la passione, questi ragazzi dimostrano quotidianamente che la nostra terra è capace di esportare bellezza e talenti di caratura mondiale. La musica aggrega, educa ed eleva lo spirito di una comunità. L’Orchestra di Fiati di Laureana di Borrello svolge da anni, nel territorio della Piana e non solo, una funzione non solo artistica ma profondamente sociale, trasformandosi in un presidio di cultura e legalità. Per questo motivo rappresenta un vanto per l’intero comprensorio metropolitano, un patrimonio che abbiamo il dovere di tutelare e valorizzare”.

Di fronte all’opportunità di rappresentare l’Italia – e in particolare la Calabria – sul prestigioso palcoscenico viennese, Palazzo Alvaro si schiera apertamente al fianco dei musicisti:

“La Città Metropolitana è pienamente disponibile a sostenere la loro partecipazione a questa kermesse internazionale. Le istituzioni hanno l’obbligo morale e politico di accompagnare il percorso di chi, con la propria arte e i propri sacrifici, porta in alto il nome del nostro territorio nel mondo”.

A tal proposito, i due rappresentanti istituzionali annunciano il prossimo step operativo:

Leggi anche