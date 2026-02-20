Reggio Metrocity, Versace a Messina per l’ampliamento del porto di Villa

Il sindaco metropolitano facente funzioni di Reggio Calabria, Carmelo Versace, ha partecipato a Messina, nella sede dell’Autorità di sistema portuale dello Stretto, alla riunione relativa alla: procedura di ampliamento della circoscrizione territoriale dell’AdSP alle aree a Sud del molo di sopraflutto del porto di Villa San Giovanni.

A presiederla è stato il presidente dell’Autorità di sistema portuale, Francesco Rizzo coadiuvato dal direttore Area III, Angelo Savasta. Erano presenti, inoltre, la sindaca di Villa San Giovanni, Giusy Caminiti, insieme ai tecnici comunali e il componente del Cdg Antonio Ciccone.

L’obiettivo dell’incontro

Obiettivo dell’incontro è stato quello di fare il punto sullo stato del procedimento dell’opera pubblica e offrire un momento di coordinamento tra gli Enti locali, da offrire al Ministero che è l’Ente procedente. Il tavolo ha segnato una intesa unanime sulla fattibilità dell’opera a Sud del molo di sopraflutto del porto di Villa San Giovanni, opera molto attesa dalla cittadinanza e che segnerebbe una svolta nel decongestionare il traffico intermodale, terra-mare nell’area villese.

“È un momento molto importante, oggi in un tavolo istituzionale tutti gli attori istituzionali si sono espressi favorevolmente. È una delle notizie che si aspettava Villa San Giovanni e la sua comunità. Come Città metropolitana abbiamo seguito fin dall’inizio questi iter e abbiamo ulteriormente ribadito la nostra volontà affinché l’opera si realizzi”.

Così il sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace che aggiunge:

“A breve la formalizzeremo con una delibera sindacale, proprio per rafforzare la vocazione di un territorio che merita un sano rilancio, come più volte auspicato dalla sindaca Giusy Caminiti. Questo momento sancisce quasi definitivamente un percorso che attende solo la risposta definitiva del Ministero. E’ una bella notizia e facciamo un grande in bocca al lupo alla comunità di Villa San Giovanni e alla sua amministrazione che ha creduto tanto in questo progetto”.

La sindaca Caminiti ha evidenziato che:

