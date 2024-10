Sentenza Tar, il sindaco di Tropea: ‘Orgoglioso di Jole Santelli’

A scriverlo in un post su Facebook è il sindaco di Tropea, Giovanni Macrì, che prosegue:

“La vicenda, a dispetto dell’esito del procedimento, è servita a mettere in evidenza ed al centro del dibattito politico, oltre alla Calabria, il tema della ripartenza che, soprattutto nella nostra regione, non può essere più ritardata.

La nostra gente è allo stremo, è disperata (non esagero) e l’Ordinanza Santelli – che, paradossalmente, andava a garantire standard di sicurezza superiori rispetto alla presa in giro dell’asporto – era stata un’iniezione di speranza per tutte le partite iva che confidavano in un graduale, ma tempestivo, allentamento delle misure di contenimento dei rischi di diffusione del COVID-19.

Oggi la loro fiducia nella ripartenza si infrange per colpa di quella che è poco più che una ripicca”.