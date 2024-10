Oreste Granillo: Luca Gallo fa sul serio. L’anticipazione di Giovanni Latella

Prevista una importante novità in settimana

Nel giorno che ha segnato il ritorno a Reggio Calabria della ruota panoramica e la successiva inaugurazione avvenuta nel pomeriggio, presente il gestore Ivan Montenero, si segnala anche la presenza del delegato allo sport Giovanni Latella che, oltre alle dichiarazioni inerenti la sontuosa attrazione turistica, ha parlato anche di impiantistica sportiva e di Oreste Granillo.

Leggi anche

Abbiamo riportato le dichiarazioni del direttore dei lavori Ing. Domenico Sapia riguardo i lavori di riqualificazione dell’impianto, mentre Giovanni Latella fa anche una anticipazione: “Giovedi arriverà a Reggio Calabria una società incaricata dalla Reggina, per fare un sopralluogo allo stadio Granillo. C’è un Progetto Finanze che la società porterà avanti in quel percorso di ristrutturazione dell’intero impianto, che consentirà la fruibilità sette giorni su sette e tantissime attività all’interno della stessa. Impensabile che si utilizzi il Granillo una volta ogni quindici giorni e solo per le partite interne della Reggina”.