ASC promuove convegno manager sportivo

Il Comitato provinciale ASC di Reggio Calabria, prosegue nella sua attività di soddisfare il crescente fabbisogno di competenze manageriali nello sport, al fine di gestire lo sport dilettantistico perseguendo risultati sia sportivi che economico finanziari. Pertanto sabato 26 e domenica 27 novembre, presso la Confcommercio (sita in Via Castello n.4 RC ), organizza il Convegno di formazione professionale continua, che affronterà il tema: Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, dalla gestione ai contratti di lavoro. Il Convegno, organizzato in partnership con ASC Academy, si avvale del patrocinio dell’ordine dei Consulenti del lavoro e offre l’opportunità per i professionisti di avere riconosciuti 8 crediti formativi dall’Ordine dei commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Calabria.

La realizzazione del Convegno è affidata a docenti altamente qualificati ed esperti del settore, propone come obiettivo l’approfondimento degli aspetti giuridici, economici, fiscali e del lavoro che caratterizzano le associazioni e le società sportive nell’ambito delle attività dilettantistiche. Argomento di spicco del Convegno sarà quello relativo al nuovo contratto collettivo per i dipendenti dello sport sottoscritto dalla Confederazione dello Sport il 22 dicembre 2015.

Al Convegno saranno presenti i vertici dell’ASC nella persona del Dr. Alessandro Londi vice presidente nazionale, dei consiglieri nazionali Il Dr. Valter Vieri e il Dr. Francesco Scagliola.

É, infine, doveroso ringraziare gli Ordini professionali che hanno da subito sposato l’iniziativa con grande entusiasmo e un ringraziamento particolare alla Confcommercio di Reggio Calabria che da tempo ormai cammina al fianco dell’ASC, valorizzando e rafforzando ogni singola esperienza creando sinergie significative, forti della capacità di relazione, cooperazione e collaborazione reciproca e costante nel territorio.

Per chiunque fosse interessato può rivolgersi direttamente a formazione@ascreggiocalabria.it oppure collegandosi su www.ascreggiocalabria.it scaricando il modulo di adesione.

