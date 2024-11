“Organizziamo il Natale” Confcommercio illumina il centro storico di Reggio Calabria

di Giada Serranò – Si è tenuta, presso i locali della Confcommercio di Reggio Calabria, la conferenza stampa di presentazione del progetto “Organizziamo il Natale” portato avanti dalla Confcommercio, in collaborazione con CCN-Magna Grecia e CCN-Piazza De Nava, patrocinato dal Comune e dalla Provincia di Reggio Calabria.

Tante le iniziative proposte per addobbare il centro storico cittadino. Il presidente di Confcommercio di Reggio Calabria Giovanni Santoro ha espresso la propria soddisfazione per la realizzazione del progetto: <<Abbiamo trovato un terreno fertilissimo nei commercianti che hanno capito la necessità di rimboccarsi le maniche per far ripartire la nostra città. Le istituzioni ci sono state vicine, ognuno ha fatto la sua parte, sia la provincia con un contributo, sia il comune, che ha messo a disposizione gli spazi per le nostre manifestazioni. Per il resto, anche dal punto di vista economico, tutto è stato a carico dei commercianti>>.

<<L’intento è quello di rilanciare il centro strorico -ha detto Patrizia Sorrentino, presidente di CCN-Magna Grecia, durante il suo intervento- Si è creata la necessità di mettersi in gioco per dare un nuovo lustro alla città. Il primo step sono state le luminarie. C’è stata una grandissima partecipazione e non ci fermeremo, ci sarà anche la filodiffusione e una serie di attività già programmate, grazie all’aiuto dell’animazione sportiva di A.S.C. Reggio Calabria>>.

È previsto un ricco calendario di eventi, tra cui: La pista di pattinaggio, allestita a Piazza Carmine dal 18 al 23 dicembre; il Baby Parking dal 9 al 24 dicembre; dal 10 al 24 dicembre l’edicola di Piazza Camagna sarà allestita come “L’ufficio postale di Babbo Natale”; il mercatino di Natale sul Corso Garibaldi nel tratto antistante Piazza Italia dal 15 al 24 dicembre; esibizioni di artisti di strada; chiusura al traffico della Via Aschenez il 20 dicembre; la sfilata delle Fiat 500, a cura del <<Club Amici della 500>> il 23 dicembre; il 12 e il 13 dicembre a piazza Carmine ci sarà l’animazione sportiva; il 12 dicembre alle ore 18:00 si terrà una sfilata di moda a cura di Federmoda Italia Reggio Calabria presso il Palazzo della Provincia, il 20 dicembre si terrà lo spettacolo Sbandieratori di Bisisgnano e a Piazza Orange il Gran Galà di Natale.

Fra i presenti anche: il presidente della provincia di Reggio Calabria Giuseppe Raffa, l’assessore provinciale alla cultura Eduardo Lamberti Castronuovo, il consigliere regionale Francesco Cannizzaro e il primo cittadino di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà che ha voluto esprimere il proprio apprezzamento nei confronti di un progetto che arricchisce la città: <<Ritengo che oggi dobbiamo solo fare i complimenti a Confcommercio e a tutti i negozianti che hanno reso possibile tutto questo, perché hanno fatto un grande regalo ai cittadini di Reggio Calabria. I beni comuni non sono del comune o della provincia o delle istituzioni, ma sono dei cittadini. Questa iniziativa è un bellissimo esempio di cittadinanza attiva. Compito delle istituzioni è quello di sposare le intuizioni positive che provengono dall’associazionismo, sotto il profilo economico, logistico e, sopratutto, sostenere. Un ringraziamento, da parte dell’amministrazione comunale, va ai commercianti perchè, grazie a loro, i cittadini possono finalmente dire “si respira aria natalizia”.

ECCO IL PROGRAMMA:

DAL 18 AL 23 DICEMBRE 2015

Pista di pattinaggio a Piazza Carmine

DAL 9 AL 24 DICEMBRE 2015

Baby Parking Galleria Palazzo San Giorgio – Associazione Culturale “Il Cerchio Magico”

DAL 10 AL 24 DICEMBRE

L’ex edicola di Piazza Camagna si trasformerà in Ufficio postale di Babbo Natale a cura dell’Associazione Culturale “La Vie est Belle”

DAL 15 AL 24 DICEMBRE 2015

Mercatino di Natale sul Corso Garibaldi (tratto antistante Piazza Italia)

Artisti di strada animeranno il Centro Storico (da Piazza Garibaldi e Piazza De Nava)

20 DICEMBRE 2015

Chiusura al traffico di via Aschenez

23 DICEMBRE 2015

Sfilata delle Fiat 500 sul Corso Garibaldi a cura del “Club Amici della 500”

20 DICEMBRE 2015

Piazza Orange Gran Galà di Natale con la collaborazione di A.S.D. “Pretty Woman” (dalle 17)

12 DICEMBRE 2015

Piazza Carmine, dalle 10 fitness tutta la giornata (Danza – Spinning- Pilates- Esibizione Braccio di Ferro -Esibizione ginnastica dolce e Campetti di tennis)

12 DICEMBRE 2015

SFILATA DI MODA A CURA DI FEDERMODAITALIA REGGIO CALABRIA

Palazzo della Provincia –Piazza Italia –C.so Garibaldi (INIZIO ORE 18)

13 DICEMBRE 2015

Piazza Carmine Fitness, Spettacoli danzanti e musicali (dalle 15 alle 21)

20 DICEMBRE 2015

Spettacolo Sbandieratori di Bisignano sul Corso Garibaldi – Via Aschenez