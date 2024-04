L’Or.S.A. Trasporto Aereo interpella il Presidente Occhiuto: "Così si rischia uno sperpero di risorse economiche”

“La segreteria nazionale Or.S.A. Trasporto Aereo, nei giorni scorsi aveva messo in risalto la presunta illegittimità dell’avviso di selezione ad evidenza pubblica, finalizzato all’individuazione di lavoratori stagionali per l’annualità 2024, in quanto, a parere della stessa sigla sindacale, non avrebbe garantito a tutti gli aventi diritto, la possibilità di manifestare il proprio interesse, al fine di rientrare in un perimetro aziendale per il quale in alcuni casi, si è operato da diverso tempo. Il tutto nonostante sia stato emesso dal Gestore Unico dei tre aeroporti (dove il maggiore Azionista è la Regione Calabria).

Per tale motivo, il segretario nazionale Luciano Amodeo ha voluto richiamare l’attenzione delle istituzioni competenti, chiedendo loro di farsi garanti delle regole, a favore della legittimità e del necessario sviluppo occupazionale. A testimoniare la validità delle istanze poste dal sindacato Or.S.A., arriva la prima pronuncia da parte del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (sez. seconda).

Una pronuncia che riconosce il valore delle nostre rimostranze, mostrando al tempo stesso il valido dissenso di tanti lavoratori stagionali, che per effetto del bando discusso, saranno esclusi a priori dalla possibilità di potervi partecipare. A loro tutela ci appelliamo al Governo regionale, in virtù dei proclami degli ultimi mesi emanati in favore dei tanti disoccupati calabresi, riconoscendo il valore degli sforzi politici ed economici introdotti in favore dei tre aeroporti calabresi. Eppure, la S.A.CAL. continua ad operare sottorganico.

Nelle more della definizione della questione in atto, arriva un’altra procedura ad evidenza pubblica, finalizzata alla ricerca di un Direttore Commerciale che, anche in questo caso, a causa dei requisiti richiesti, escluderebbe a priori il personale interno seppur esperto ed altamente qualificato nel settore richiesto.

Nonostante il presupposto della buonafede, sembra che, le procedure discusse, si rivolgano ad una platea non contemplante delle esperienze pregresse e dello storico di ogni singolo dipendente, che ha già prestato servizio all’interno del sistema aeroportuale calabrese nel corso degli anni.

La preoccupazione di Or.S.A.