Ospedale della Piana, i chiarimenti di Mattiani sull’avanzamento dei lavori

“In merito alle recenti preoccupazioni emerse circa lo stato di avanzamento dei lavori del nuovo Ospedale della Piana, ritengo opportuno fornire alcuni chiarimenti al fine di informare correttamente la cittadinanza.



Rimane pienamente valido quanto comunicato e realizzato nel corso degli ultimi mesi: i lavori sono stati regolarmente consegnati e, allo stato attuale, non si registra alcun elemento di criticità che ne possa comprometterne la prosecuzione”, le parole del consigliere regionale Giuseppe Mattiani sul costruendo Ospedale della Piana.

“Si è verificato unicamente un breve rallentamento dovuto al recepimento delle procedure previste dal protocollo di legalità, che ha coinvolto l’azienda concessionaria e le verifiche degli organismi preposti, nonché la verifica della non assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale del garage interrato, esito pervenuto, nei tempi minimi di legge, dalla Regione sulla scorta dell’istanza presentata dal Concessionario.

Anche gli adempimenti relativi a tale fase sono stati quindi tempestivamente superati e le attività di cantiere riprenderanno in brevissimo tempo”.

Mattiani rassicura i cittadini

“Desidero rassicurare tutti i cittadini della Provincia di Reggio Calabria che la realizzazione del nuovo ospedale della Piana sta regolarmente proseguendo, merito di un costante impegno portato avanti negli ultimi quattro anni da tutta la nostra compagine di governo regionale, ed in modo particolare, dalla determinazione e dal lavoro del Presidente Roberto Occhiuto.

Sul tema della sanità serve responsabilità e maturità da parte di tutti gli attori in campo e, soprattutto, unità di intenti per raggiungere risultati importanti e recuperare il tanto tempo perduto in passato”, conclude il consigliere regionale della Lega.