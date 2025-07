Ospedale della Piana,150 milioni per cambiare il volto della sanità reggina

Finalmente, dopo anni di attesa e ritardi legati a problematiche burocratiche e geologiche, sono iniziati i lavori per la costruzione del Nuovo Ospedale della Piana, una struttura che rappresenta una svolta per la sanità del territorio. L’investimento di 150 milioni di euro ha come obiettivo il miglioramento dei servizi sanitari nell’area della Piana di Gioia Tauro, una delle zone più popolose e strategiche della Calabria.

Con 352 posti letto, il nuovo ospedale si inserisce in un progetto più ampio di ammodernamento delle strutture sanitarie regionali, che comprende anche la costruzione di altri grandi ospedali in Sibaritide e Vibo Valentia. L’infrastruttura, che sarà operativa entro il 2027, garantirà un miglioramento nella qualità e accessibilità delle cure, riducendo significativamente il ricorso ai “viaggi della speranza” verso altre regioni.

Una nuova speranza per i cittadini calabresi

L’ospedale, che sorgerà a Palmi, rappresenta una delle opere più attese e rilevanti degli ultimi anni. La sua realizzazione è stata possibile grazie all’attento lavoro delle istituzioni locali, che hanno finalmente superato le difficoltà che hanno bloccato il progetto per lungo tempo. I ritardi erano legati a difficoltà geologiche, dovute alla presenza di faglie sismo-tettoniche, e a problemi burocratici che avevano messo a rischio il rispetto dei tempi.

Con il progetto ora sbloccato, l’intervento si presenta come una vera e propria boccata d’ossigeno per la sanità regionale, con la promessa di migliorare significativamente i servizi per i cittadini. L’opera è stata concepita come parte di un ampio Protocollo di Legalità che coinvolge anche la Presidenza della Regione Calabria, garantendo trasparenza e legalità in tutte le fasi del processo.

I numeri e le prospettive per il futuro

Il nuovo ospedale, con i suoi 352 posti letto, rappresenta un tassello fondamentale nel rafforzamento del sistema sanitario regionale. L’intervento, con un investimento previsto di 158 milioni di euro, punta a rispondere alle esigenze di una popolazione che, fino ad oggi, ha dovuto fare i conti con la carenza di strutture adeguate. La conclusione dei lavori è prevista per il 2027, con la promessa che l’infrastruttura contribuirà a risolvere le carenze storiche nel settore sanitario calabrese.

Giuseppe Mattiani: “Una giornata storica per la Calabria”

“Una giornata storica”, ha commentato il Consigliere Regionale Giuseppe Mattiani. “Vedere l’impresa al lavoro con mezzi meccanici e tanto entusiasmo segna un momento cruciale per la sanità calabrese. Questo è il risultato di un grande lavoro di squadra e di una politica che finalmente si sta prendendo cura dei bisogni reali dei cittadini”, ha aggiunto, sottolineando l’importanza di non fermarsi qui, ma di continuare a lavorare per altri obiettivi cruciali per il futuro della Calabria.

Il Consigliere della Lega ha inoltre ricordato le difficoltà passate, con una sanità che ha sempre faticato a rispondere alle esigenze della popolazione, ma ha espresso ottimismo per il futuro. “La lotta contro la ‘sanità negata’ in Calabria sta finalmente portando i suoi frutti. Questo ospedale è solo uno dei tanti passi che stiamo compiendo per migliorare la vita dei calabresi e delle loro famiglie”, ha dichiarato Mattiani, parlando sul tema della sanità di una vera e propria rivoluzione per la regione.

In conclusione, Mattiani ha rivolto un pensiero ai cittadini, ricordando come il diritto alla salute sia fondamentale e come, grazie agli sforzi congiunti, la Calabria stia finalmente cambiando volto in campo sanitario. “Abbiate fiducia”, ha esortato, “stiamo scrivendo una nuova pagina per la sanità calabrese, una pagina che ci porterà finalmente a un futuro migliore per tutti”.