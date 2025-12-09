G.O.M. di Reggio: cresce il livello di ‘maturità digitale’

Lo scorso 28 novembre, nell’ambito dell’intervento PNRR M6C2 1.1.1 di Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione delle strutture ospedaliere DEA di Livello I e II), il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria ha ottenuto una importante certificazione sull’incremento del livello di maturità digitale.

Che cos’è la “maturità digitale”?

La maturità digitale è definita come “la capacità di un’istituzione di utilizzare, gestire, creare e comprendere il digitale, in modo contestuale (adatto all’ambiente e alle esigenze specifiche), olistico (che coinvolge la visione, la leadership, il processo, la cultura e l’organizzazione) e propositivo”.

La certificazione:

Il processo di certificazione per il tramite della metodologia HIMSS® Assurance Framework™ (HAF) ha verificato il complessivo allineamento dell’Ente con lo stage di maturità rilevato secondo le dimensioni chiave del modello di maturità HIMSS® EMRAM®.

La certificazione stabilisce che al G.O.M. si registra:

✓ la presenza dei principali sistemi informativi dipartimentali (ad esempio laboratorio, radiologia, pronto soccorso) per la raccolta in elettronico dei dati dei pazienti;

✓ l’esistenza di piani di continuità operativa per i suddetti sistemi e per garantire la sicurezza dei dati dei pazienti;

✓ la presenza delle fondamenta per una futura integrazione e sviluppo ulteriore dei sistemi.

“Questo risultato riflette un forte impegno dell’Ente verso la trasformazione digitale – viene dichiarato in conclusione della stessa – l’assistenza sanitaria data-driven, il miglioramento continuo della qualità clinica e dell’efficienza operativa. Congratulazioni!”

La certificazione HIMSS® EMRAM® acquisita è un ulteriore importante passo nel continuo e complesso sforzo aziendale che punta ad incrementare la maturità digitale della nostra azienda e proseguendo il percorso di trasformazione digitale.

La soddisfazione del Commissario Straordinario Tiziana Frittelli: