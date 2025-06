Reggio, alla Camera di Commercio il report ‘Osservatorio economico metropolitano’

Sarà presentato ufficialmente lunedì 30 giugno alle 9:30, presso la sede camerale di Reggio Calabria, il report “Osservatorio economico della Città metropolitana di Reggio Calabria – Due decenni di evoluzioni e mutamenti del sistema socioeconomico reggino”.

Lo studio, realizzato con la collaborazione del Centro studi delle Camere di commercio, G. Tagliacarne, analizza le dinamiche dei principali indicatori economici negli ultimi 20 anni, con approfondimenti sui cambiamenti occorsi sul territorio, sull’evoluzione dei principali divari, dei fattori di benessere e degli elementi di competitività, senza tralasciare gli effetti generati da importanti situazioni di crisi, per ultima quella originata dal Covid, di intensità mai sperimentata dal dopoguerra.

Istituzioni, sviluppo e futuro: confronto aperto con il territorio

L’incontro sarà anche l’occasione per un confronto con le Istituzioni locali che operano a supporto dello sviluppo del territorio e con le realtà civili e sociali, per una più ampia riflessione sulle sfide ed opportunità per la crescita economica e sociale dei prossimi anni.

L’evento si aprirà con i saluti istituzionali del Presidente della Camera di Commercio Antonino Tramontana e del Prefetto di Reggio Calabria Clara Vaccaro.

A seguire la relazione illustrativa dello studio, curata da Gaetano Fausto Esposito, Direttore Generale del Centro Studi delle CCIAA G. Tagliacarne.

L’evento proseguirà con un dibattito sul ruolo della Pubblica Amministrazione per lo sviluppo locale, con gli interventi di Giuseppe Zimbalatti, Magnifico Rettore Università Mediterranea di Reggio Calabria e Giuseppe Falcomatà, Sindaco della Città metropolitana di Reggio Calabria. Concluderà i lavori il Presidente della Camera di Commercio Antonino Tramontana.