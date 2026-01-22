Reggio, da ‘Osteria Marinara’ tutti a tavola con il ‘Percorso degustazione’

Musica dal vivo, cucina di mare e una nuova proposta pensata per chi vuole vivere un’esperienza completa a tavola. Osteria Marinara prosegue il suo percorso nel segno dell’innovazione e sabato 24 gennaio torna con un nuovo appuntamento live, arricchito da una novità importante: il percorso degustazione di pesce, ideato per accompagnare la serata musicale.

A partire dalle 19:00, nel locale di via Torrione 77 a Reggio Calabria, spazio al live dei Piccadilli Acoustic Duo, con Stefania Marino e Pasquale Mandalari, per una serata che unisce intrattenimento e cucina. Accanto al menù alla carta, i clienti potranno scegliere un percorso degustazione con diverse portate di pesce e calice di vino, proposto al prezzo di 30 euro.

Il percorso è supervisionato dallo chef Giovanni, anima storica del ristorante e punto di riferimento della cucina di pesce in città, con oltre sessant’anni di esperienza alle spalle. Una presenza che garantisce continuità con la tradizione del ristorante Da Giovanni, oggi rinnovato nella veste, ma fedele alla stessa filosofia di cucina.

Il menù degustazione si apre con un antipasto ricco e variegato: polpettine di orata, tagliata di tonno rosso con cipolla di Tropea in agrodolce e scaglie di grana, parmigiana di pesce spada, cozze gratinate e calamari in umido con patatine. A seguire, il primo piatto: tagliatelle al salmone con besciamella ai formaggi, studiate per unire equilibrio e intensità di sapore.

Una proposta che rafforza l’identità di Osteria Marinara, oggi non solo ristorante ma spazio di incontro, dove la cucina diventa esperienza da vivere con calma, accompagnata dalla musica dal vivo.

Il percorso degustazione si affianca al menù alla carta e rappresenta un ulteriore tassello nel progetto di rilancio del locale, capace di rinnovarsi senza perdere le proprie radici.

Prenotazione consigliata: 375 653 6373.