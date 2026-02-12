“Otto infinito“, lo spettacolo teatrale di Federico Buffa dedicato a Kobe Bryant. Un viaggio emozionante e poetico che intreccia vita, morte e sogni di un Mamba. Accompagnato da musiche dal vivo e visual, un racconto intenso per tutti gli appassionati di basket. Buffa esplora il “Mamba Mentality“, narrando la carriera NBA dagli inizi fino alla tragica scomparsa, con straordinaria enfasi, emozionando fino alle lacrime.

Un racconto entusiasmante e da non perdere al Teatro Cilea di Reggio Calabria, il 2 aprile 2026.

Unico spettacolo in Calabria.