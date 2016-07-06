Padellaro racconta a Tabularasa il suo ‘fatto personale’

Oltre quarant’anni di intrecci e scontri tra potere politico e giornalismo, raccontati attraverso aneddoti, storie, ma soprattutto fatti. In occasione della terza serata di Tabularasa, l’Arena dello Stretto ha accolto come ospite Antonio Padellaro, già direttore de “L’Unità” e de “Il Fatto Quotidiano”. Da buon giornalista animato da un forte spirito di libera informazione, ha risposto alle domande dei colleghi Alessandro Russo e Paola Bottero, raccontando la vita politica e sociale della nazione. A dare ulteriore spessore al confronto è intervenuto anche lo studioso della comunicazione e collaboratore de “Il Manifesto” Giandomenico Crapis.

Il dibattito è partito dai contenuti dell’ultima opera letteraria di Padellaro “Fatto personale”. L’autore, uno dei fondatori de “Il Fatto quotidiano” e oggi presidente della rispettiva società editoriale, ha ripercorso le tappe salienti della storia italiana, da Tangentopoli a Renzi, passando dal “Berlusconismo”, fino ai retroscena che hanno portato alla fondazione nel 2009 del quotidiano che sfida il potere.

L’esperienza al Corriere della Sera e il caso Pasolini

Il libro si apre con l’avventura di Padellaro al Corriere della Sera, in occasione dell’assassinio di Pierpaolo Pasolini. Un evento su cui il “vero” giornalista ha saputo scindere i fatti dalle opinioni: “In quel periodo l’Italia era attraversata dalle tristi vicende legate al terrorismo. Ricordo che, dovendo scrivere su Pasolini, mi chiamò Oriana Fallaci “imponendomi” di scrivere che erano stati i fascisti a ucciderlo. Io le risposi che in assenza di prove non avrei potuto farlo”. Ad aprire il capitolo della crisi della carta stampata è Giandomenico Crapis: “Il modello conflittuale, con cui una testata sceglie un “nemico”, ha funzionato spesso per il successo editoriale.

Oggi la crisi è legata principalmente al fatto che il conflitto si è spostato in rete, e c’è un crescente rifiuto della politica da parte dei cittadini, che li ha portati a non comprare i giornali o cambiare canale”. Una visione condivisa e integrata dallo stesso Padellaro: “Questo accade, innanzitutto, perché si sta esaurendo il lettore tradizionale per ragioni anagrafiche; in seconda battuta, i giornali hanno perso grinta e quella capacità di mordere la realtà”. Da qui l’analisi della sconfitta dei partiti tradizionali e delle testate legate ad essi. “La vittoria del Movimento 5 Stelle ha origine dal fallimento della sinistra parlamentare e più in generale dalla crisi dell’èlite politica, non solo italiana. Oggi l’opinione pubblica chiede sincerità, cosa che la politica non è in grado di offrire e che, per di più, ha fatto svanire i valori di una volta”.

Il prossimo appuntamento di Tabularasa

Grande attesa anche per il prossimo appuntamento in programma stasera, mercoledì 6 luglio (ore 21), all’Arena dello Stretto con “Il blackout dell’informazione in Calabria”, che vedrà sul palco i giornalisti Filippo Veltri, Arcangelo Badolati e Attilio Sabato. Per l’occasione sarà presentato il nuovo libro di Veltri, edito da Città del Sole, dal titolo “La Calabria dolente 2.0”.