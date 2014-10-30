Paesaggi d’istanti 2014: Vince Giuseppe Filice

Si è conclusa con la vittoria a migliore autore di Giuseppe Filice la terza edizione di Paesaggi D’Istanti, il concorso fotografico dei Borghi Solidali. “L’antica chiesetta” è lo scatto migliore della competizione che ha inoltre incoronato come vincitori, per la sezione Paesaggio Grecanico, Luciano Arcudi con “Verso la montagna”, premiato per la categoria luoghi e borghi, Antonio Toscano, con il suo “Paradiso Perduto” per la categoria paesaggi sfigurati ed infine Massimo Collini che con il suo racconto “A Tunduta (la tosatura)” vince la sezione Portfolio. Anche quest’anno la giuria ha premiato le emozioni regalate dalle immagini dei fotoamatori calabresi che con occhio attento e sensibile hanno voluto raccontare i borghi dell’Area Grecanica e più in generale, il paesaggio naturale e sfigurato dei nostri territori.

Chi promuove il concorso

Promosso dall’Associazione Pro-Pentedattilo onlus, in collaborazione con il Parco Ecolandia, il Cine Foto Club Vanni Andreoni di Reggio Calabria, con la rivista trimestrale Calabria Sconosciuta e con il patrocinio di Italia Nostra sez. Reggio Calabria, il concorso che ha per soggetto il patrimonio demoetnoantropologico italiano, è nato con lo scopo di redigere un repertorio iconografico documentario dell’area grecanica di Reggio Calabria. Dedicata quest’anno ad Osvaldo Pieroni, la competizione ha avuto nelle sue tre edizioni larga partecipazione di pubblico, con oltre un migliaio di immagini giudicate e un ospite illustre, Ernesto Bazan, che lo scorso anno ha premiato personalmente i vincitori.

«Arrivati al terzo anno, è tempo di bilanci – commenta Santo Marra, ideatore del concorso-. Siamo soddisfatti del successo ottenuto in questi anni e siamo felici di poter annunciare l’uscita a breve di una pubblicazione dedicata al concorso che va a rappresentare il primo volume del nostro repertorio iconografico dell’Area Grecanica». Le opere finaliste e vincitrici di questa e delle scorse edizioni, saranno infatti pubblicate nel volume “Paesaggi D’Istanti”, edito da Città del Sole Edizioni, la cui uscita è prevista a Dicembre 2014. A questo proposito, la direzione del concorso ha deciso di rinviare la premiazione e la mostra dedicata che si svolgerà invece in occasione della presentazione del libro.

Per ulteriori informazioni: www.borghisolidali.it