A Palazzo Alvaro la conferenza su “le proprietà salutiste del bergamotto”

Biesse Associazione Culturale Bene Sociale promuove il convegno dal titolo ” Le proprietà salutiste del Bergamotto di Reggio Calabria e le ricadute socio economiche ed occupazionali sul territorio”.

Sabato 13 Gennaio Sala Conferenza Palazzo Corrado Alvaro Piazza Itala ex Provincia ore 17.00. Biesse afferma la Presidente Bruna Siviglia è un’associazione che guarda al territorio no potevano dunque non guardare ad una eccellenza come il Bergamotto prodotto nella nostra città. Il convegno mira ad approfondire tre aspetti importanti dell ‘agrume culturale, imprenditoriale e scientifico.

Illustri relatori per questo evento molto atteso.la DOTT. Ssa Francesca Leotta componente segreteria provinciale UCI Unione Italiana Coltivatori sponsor dell’iniziativa , L’avv Ezio Pizzi Presidente del Consorzio di tutela del Bergamotto di Reggio Calabria, il Dott Vincenzo Montemurro Cardiologo Presidio Scillesi d’ America” Scilla ASP RC,

conclude il Prof. Franco Romeo Direttore del dipartimento di Cardiologia Università Tor Vergata.

Modera la Dott ssa José Marrara. Ad introdurre i lavori la Presidente Biesse Bruna Siviglia, per i saluti istituzionali il Delegato alla Cultura della città Metropolitana che ha patrocinato l’iniziativa Filippo Quartuccio, il Consigliere Eduardo Lamberti Castronuovo, Dott. Ninni Tramontana Presidente della Camera di commercio, il Direttore di Banca Italia Dott Antonio Signorello e il Capo Servizio di Gazzetta del Sud Redazione reggina Dott. Aldo Mantineo.

Tante inoltre le personalità presenti in sala che da anni si occupano di Bergamotto divenuto ormai simbolo di eccellenza della nostra area ionica reggina.

Fonte: La Presidente Biesse Bruna Siviglia