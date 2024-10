A Palazzo S.Giorgio la presentazione di “Reggio Calabria Half Marathon”

La nostra A.S.D. Atletica Sciuto ha il piacere di invitarvi giovedì 3 novembre alle ore 10:30 nella Sala delle Conferenze di Palazzo San Giorgio, ove si terrà la conferenza stampa per la presentazione dell’evento “Reggio Calabria Half Marathon” che avrà luogo sul lungomare di Reggio Calabria questa domenica 6 novembre 2016.

La Conferenza sarà presieduta dall’organizzatore dell’evento Mario Sciuto, dall’Assessore allo Sport del Comune di Reggio Calabria Antonino Zimbalatti, dal Presidente Regionale della FIDAL Calabria Ignazio Vita e dal Presidente Provinciale della FIDAL Calabria Luigi Gangemi.

Organizzata in collaborazione con il CONI Calabria e la FIDAL Calabria, è una mezza maratona di livello nazionale, giunta quest’anno alla quinta edizione, e sarà come ogni anno Campionato Individuale di Mezza Maratona per Assoluti, Master e Società. Da quest’anno, inoltre, sarà la prima tappa del “Grand Prix dello Stretto” in collaborazione con la Messina Marathon!

Allo Start della Mezza Maratona sarà presente, inoltre, la Fanfara dei Bersaglieri che suonerà l’Inno d’Italia.

Alla mezza maratona verrà affiancata una gara non competitiva di 3 Km, che è stata promozionata in tutte le scuole di Reggio Calabria per coinvolgere ed avvicinare i più giovani allo Sport. A tal proposito sono stati previsti delle premiazioni speciali per le scuole con maggior numero di partecipanti e per i singoli alunni. Tale premiazione si svolgerà separatamente mercoledì 9 novembre al Comune di Reggio Calabria.

Parte delle iscrizioni alla gara non competitiva sarà devoluta all’Hospice Via delle Stelle di Reggio Calabria.