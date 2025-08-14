Reggio, palestre scolastiche comunali: aperte le domande per l’uso temporaneo

Il Comune di Reggio Calabria comunica nel seguente avviso l’apertura dei termini per la presentazione delle domande di concessione d’uso temporaneo delle palestre scolastiche di proprietà comunale per la stagione sportiva 2025/2026.

Si rende noto che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di concessione d’uso temporaneo delle Palestre Scolastiche di proprietà comunale – Stagione sportiva 2025/2026 (decorrenza 1 settembre 2025 – 30 giugno 2026, in orario extrascolastico, compatibilmente con le esigenze delle attività didattiche e sportive della scuola, ai sensi del Regolamento di cui al DPR 10 ottobre 1996 n. 567 (Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative delle istituzioni scolastiche).

L’elenco delle palestre scolastiche disponibili, aggiornato costantemente, è riportato nell’Allegato D al presente Avviso.

Chi può fare domanda e chi è escluso

Possono presentare domanda le Associazioni/Società affiliate a:

Federazioni sportive del Coni (FSN);

Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni (EPS);

Discipline Sportive Associate (DSA) o alle Associazioni Benemerite riconosciuti dal Coni, operanti nel territorio comunale e che non perseguono fini di lucro, ma che abbiamo come scopo la promozione sociale, sportiva e umana dei ragazzi.

Non è ammessa la presentazione di domande da parte delle Associazioni/Società che sono concessionarie di impianti sportivi comunali a gestione poliennale, a seguito di Bando Pubblico.

Modalità e scadenze per la presentazione

Le suddette istanze dovranno essere prodotte e sottoscritte dal Legale Rappresentante delle Società/Associazioni sportive/Enti di promozione, utilizzando esclusivamente il modello d’iscrizione e i fac-simile allegati, e dovranno pervenire al Comune di Reggio Calabria Settore 11 “Istruzione – Sport – Politiche giovanili – Partecipate” – Macro Area Sport – Servizio Promozione Sportiva, entro e non oltre le ore 12:00 del 27 agosto 2025 (quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente Avviso), esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo@pec.reggiocal.it riportando nell’oggetto la seguente dicitura: “Avviso per l’autorizzazione in uso temporaneo delle Palestre Scolastiche Comunali”.

L’Ente si riserva di escludere talune palestre dall’elenco allegato al presente Avviso ove i Dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi comunichino nuovi elementi di valutazione relativi a circostanze sopraggiunte e/o qualora vengano rilevate criticità dai competenti Uffici tecnici dell’Amministrazione Comunale.

Condizioni e pagamenti

Il pagamento delle Tariffe per l’uso degli Impianti sportivi comunali e/o Palestre scolastiche comunali, dovrà essere eseguito in anticipo, salvo richiesta di una dilazione che dovrà essere formulata entro 15 giorni dal ricevimento del provvedimento di concessione.

Leggi anche

Si comunica, altresì, che la rinuncia al turno di assegnazione delle ore, successivamente al formale atto di concessione, comporterà egualmente il pagamento della tariffa attribuita con il relativo atto di concessione d’uso temporaneo.

Per visualizzare la pagina con al’vviso e i vari allegati è possibile cliccare sul seguente LINK.