Reggio, raccolta rifiuti sospesa per Ferragosto: ecco tutte le modifiche al servizio
Il 15 agosto 2025 sospesa la raccolta rifiuti in Zona Gialla e Zona Blu. Le date di recupero e le chiusure previste, garantiti i servizi essenziali
14 Agosto 2025 - 11:18 | Comunicato Stampa
Il settore Ambiente del Comune di Reggio rende noto che, in virtù della festività del 15.08.2025, il servizio di raccolta dei rifiuti non verrà effettuato, sia nella zona gialla che nella zona blu.
Verranno garantiti i servizi essenziali.
Anche l’Info Point al CeDir e il Centro comunale di raccolta (isola ecologica) rimarranno chiusi per la festività. Gli utenti della zona gialla, potranno recarsi presso l’isola ecologica nella giornata del 16.08.2025, per conferire con corsia preferenziale la frazione carta e cartone, che verrà recuperata nel turno di raccolta del 22.08.2025.
La frazione organica della zona blu verrà recuperata con la raccolta calendarizzata di lunedì 18.08.2025. Vi ringraziamo per la collaborazione.