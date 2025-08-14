Reggio, RED su Piazza Milano: ‘Sia modello di rigenerazione per ogni quartiere’

“Continua il percorso di rigenerazione urbana – hanno dichiarato i consiglieri comunali Antonino Castorina e Carmelo Versace – nel rispetto del programma dell’amministrazione Falcomatà. La consegna di un’altra area, sottratta al degrado di ogni genere ed interamente riqualificata, è una risposta concreta nei confronti della comunità locale; con azioni tangibili per offrire nuovi spazi di aggregazione ai cittadini conciliando attività di sport e tempo libero a quelle di socialità in uno spazio dignitoso e bello”.